Decreto energia, riunione di Forza Italia: servono "impatti immediati"

Il decreto energia dovrà prevedere "uno sforzo massimo" e avere "impatti immediati, sia sulle famiglie sia sul sistema imprenditoriale, vessati da un prezzo delle bollette eccessivamente alto": è la linea di Forza Italia, discussa in una riunione a cui hanno partecipato il leader e vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il partito azzurro sottolinea che il provvedimento deve "avere la massima efficacia" e che il tema delle bollette energetiche è di "priorità assoluta".