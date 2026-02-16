Forza Italia, ddl per un nuovo reato: attentato alla sicurezza dei trasporti

"Abbiamo presentato un disegno di legge che introduce nel Codice penale la nuova fattispecie di 'Attentato alla sicurezza dei trasporti con finalità di terrorismo' (art. 280-quater del Codice penale)". Lo dichiarano il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, e il senatore Pierantonio Zanettin. "La norma punisce chiunque, con finalità di terrorismo, ponga in essere atti di violenza o sabotaggio che incidono sul sistema dei trasporti. Rientrano in questa fattispecie l'utilizzo di un veicolo come arma, l'attacco diretto a infrastrutture, mezzi o servizi di trasporto, la creazione di un grave pericolo per la sicurezza della circolazione. La pena prevista è la reclusione da dodici a venti anni", aggiungono.