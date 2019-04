Decreto Crescita, scontro tra Conte e Salvini sul Salva Roma: "Non siamo i tuoi passacarte"

La calma ritrona su Facebook - Poi ormai a notte inoltrata nelle dichiarzioni ufficiali post Consiglio dei ministri affidate a Facebook, il primo ministro ritrova il suo consueto aplomb. Il decreto approvato dal Cdm conferisce "un forte impulso alla ripresa economica del Paese con misure concrete a sostegno delle imprese", ha sottolineato il premier. Il governo ha definito "un percorso normativo a sostegno dei Comuni in difficoltà finanziaria, a partire da Roma, su cui il Parlamento potrà intervenire ancora in sede di conversione". "Non dimentichiamo che la crescita non può prescindere dall'attenzione alla persona e dalla fiducia che i cittadini nutrono nel sistema Paese", ha sottolineato su Fb il presidente del Consiglio. "E' per questo che il decreto legge include una norma che estende e rafforza gli incentivi per il rientro dei 'cervelli' dall'estero: vogliamo che i nostri giovani abbia la possibilità di costruirsi un futuro in Italia e contribuire così alla crescita del Paese", ha aggiunto.



Rimborsi ai risparmiatori - "Per la stessa ragione il governo ha incluso nel decreto la norma che permetterà il rimborso dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie", ha osservato Conte. E ancora: "Andiamo avanti, con determinazione e fiducia, sulla strada della crescita e dello sviluppo sociale".



Anpal e Nuova Alitalia - Tra le integrazioni al decreto, figurano norme che prevedono l'estensione del regime della "decommercializzazione" agli enti associativi assistenziali, e la possibilità per l'Anpal (Agenzia nazionale politiche attive ) di avvalersi dei servizi forniti da società in house. Previste anche misure che definiscono le modalità di ingresso del ministero dell'Economia nel capitale sociale della newco "Nuova Alitalia".



Sostegno alle imprese - Il pacchetto di misure "che abbiamo messo in campo include innanzitutto una serie di norme studiate per il nostro prezioso tessuto di piccole e medie imprese, favorendone l'accesso a numerose forme di finanziamento e riducendo in modo significativo il carico fiscale che grava sulle loro spalle", ha affermato ancora il numero uno di Palazzo Chigi.



Ambiente, Ilva ed edilizia - Conte ha poi evidenziato che l'esecutivo ha previsto "significativi interventi per l'ambiente, come il potenziamento del bonus per la riqualificazione energetica degli edifici e gli incentivi all'economia circolare, e per il rilancio del settore dell'edilizia. Abbiamo introdotto misure che permetteranno all'Ilva di riprendere la propria attività con la nuova gestione".