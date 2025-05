Il decreto cittadinanza diventa legge, arrivato il via libera della Camera | Ecco cosa prevede

E' arrivato in serata il via libera dell'Aula della Camera al decreto cittadinanza. I sì sono stati 137, i no 83 e 2 gli astenuti. Il provvedimento, in seconda lettura, è ora legge. Prevede, in particolare, una stretta sugli avi italiani grazie ai quali può essere acquisita la cittadinanza del nostro Paese, novità per i minori stranieri apolidi e un'ulteriore quota per gli "oriundi" nel decreto flussi.