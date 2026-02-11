il voto a montecitorio

Dl Ucraina, via libera della Camera: 207 sì

Il governo incassa l’approvazione sul decreto con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti nell’aula di Montecitorio

11 Feb 2026 - 14:34
© Ansa

© Ansa

La Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo al dl Ucraina con 207 sì 119 no e 4 astenuti. Il dl Ucraina è il decreto-legge con cui il governo italiano autorizza il proseguimento del sostegno a Kiev, includendo aiuti militari, finanziari e logistici. Il provvedimento rinnova l’impegno dell’Italia nel quadro degli accordi con Nato e Unione europea.

Ti potrebbe interessare

videovideo
camera dei deputati
ddl
ucraina

Sullo stesso tema