Dl Ucraina, via libera della Camera: 207 sì

La Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo al dl Ucraina con 207 sì 119 no e 4 astenuti. Il dl Ucraina è il decreto-legge con cui il governo italiano autorizza il proseguimento del sostegno a Kiev, includendo aiuti militari, finanziari e logistici. Il provvedimento rinnova l’impegno dell’Italia nel quadro degli accordi con Nato e Unione europea.