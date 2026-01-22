Ddl stupri, Bongiorno (Lega) presenta una riformulazione del testo: pene ridotte | Pd: "Un'offesa alle vittime"

"Non esiste, in questa legislatura, un precedente paragonabile a ciò che sta accadendo oggi. Dopo l'unità del Parlamento sancita pubblicamente da una stretta di mano, la maggioranza decide di rompere quel patto politico con l'opposizione proprio sul terreno più sensibile e simbolico: la libertà e l'autodeterminazione delle donne. A Montecitorio - ricordano i capigruppo di opposizione - era stato raggiunto un risultato alto e condiviso, costruito sull'unità trasversale delle donne e su un principio semplice, chiaro, universale: solo sì è sì. Un principio che ha dato voce alle vittime, ha parlato il linguaggio della realtà e ha avvicinato l'Italia agli standard più avanzati del diritto e delle convenzioni internazionali. La proposta avanzata dalla presidente Bongiorno cancella quell'impegno assunto direttamente dalla presidente del Consiglio Meloni, rappresenta un arretramento gravissimo rispetto a quel traguardo, rispetto alla parola data dal governo e rispetto a una conquista che aveva unito il Parlamento e il Paese. La volontà non è consenso. Offuscare questa distinzione significa far male e indebolire la tutela delle donne e tradire lo spirito di quell'intesa".