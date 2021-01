Crisi di governo, Teresa Bellanova: "Il problema è la qualità dell'azione di governo"

"Il problema che abbiamo posto non è di avere più spazio nel governo e avere più incarica, ma il problema che abbiamo posto è la qualità dell'azione di governo". Così il ministro per le politiche agricole, Teresa Bellanova, spiega a "Mattino Cinque" le richieste che il suo partito, Italia Viva, sta facendo in questo momento al premier Conte.

"Sono mesi che abbiamo richiamato l'attenzione del presidente del Consiglio e delle forze di maggioranza - afferma - ma non abbiamo avuto ancora un confronto. Oggi il punto non è se ci dimettiamo o meno, le nostre dimissioni sono lì. Il punto è se questa maggioranza pensa di lavorare seriamente per individuare quei punti di criticità a cui bisogna dare risposte con l'azione di governo".