Governo, Zingaretti: "No condotte irresponsabili, ma Conte faccia presto"

Ansa

"Sulle cose da fare siamo pronti a un immediato confronto di merito con tutti i partiti della maggioranza. Crediamo ci siano le condizioni per un compromesso alto, che faccia fare un passo in avanti a tutti, attorno a Conte e per l'interesse nazionale. Il premier deve però assumere l'iniziativa per propiziare questo confronto franco e chiuderlo il prima possibile". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti al Corriere della Sera.