Covid, Mattarella: peggio è passato ma senza i vaccini migliaia di morti

Il Covid non è sconfitto, ma il peggio è passato, grazie ai vaccini.

Lo dice il presidente Mattarella, aggiungendo. "Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale". "Dobbiamo ancora far uso di responsabilità e precauzione, tuttavia sentiamo che il periodo più drammatico è alle nostre spalle". "Senza l`ammirevole impegno della scienza per individuare i vaccini, scoperti e prodotti in tempi record, oggi saremmo costretti a contare molte migliaia di morti in più, conclude il Capo dello Stato.