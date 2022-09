Mattarella: "Necessaria e urgente una risposta dell'Ue sull'energia" | "Dall'Ucraina drammatico impatto sulla vita del mondo"

Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , sottolineando che i singoli Paesi "non possono rispondere con efficacia alla crisi". In questo senso, secondo il Capo dello Stato, "è fondamentale la puntuale attuazione del Pnrr ". Il prolungarsi della guerra in Ucraina , aggiunge, sta producendo "gravi ripercussioni e un impatto drammatico sulla vita dell'Europa e del mondo intero".

In un messaggio al

Forum European House-Ambrosetti

l'Europa è chiamata, ancora una volta, a compiere un salto in avanti

, Mattarella sottolinea che "nel liberarsi dalla dipendenza russa per le fonti di energia,in determinazione politica, integrazione e innovazione".

"Solo l'Ue può intervenire"

- Per il Presidente della Repubblica, l'Unione europea è "il solo attore continentale che possa agire per calmierare i prezzi dell'energia. Sostenendo le attività produttive, assicurando i servizi ai cittadini e, al tempo stesso, agendo sul terreno delle energie rinnovabili, confermando concreta solidarietà all'Ucraina".

L'importanza del Pnrr

- La lotta alla pandemia Covid "è stata occasione di una svolta europea nel segno della solidarietà, della condivisione di rischi e benefici e della progettazione di interventi espansivi orientati all'innovazione, all'economia verde, all'equità sociale, alla crescita di competitività dei sistemi". Per questo, per Mattarella, la "puntuale attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, che ogni Paese è chiamato a realizzare, è fondamentale".

L'impatto drammatico della guerra in Ucraina

- Il Capo dello Stato evidenzia poi come il conflitto russo-ucraina "stia mettendo alla prova le nostre coscienze di uomini liberi e desiderosi di pace, riflettendosi sulle nostre società ed economie".

"Avanti con lo spirito Green Deal e Next Generation"

- Mattarella torna poi sulla crisi energetica, osservando come essa "acuisca problemi e difficoltà provocate da una pandemia ancora non definitivamente debellata. Nuove fratture si sono aggiunte alle vecchie: la sostenibilità - ambientale, sociale, economica - si mostra sempre più come criterio decisivo per governare il presente e pensare il futuro. Occorre legare lo spirito del Green Deal e del Next Generation EU a un'Europa cosciente del proprio ruolo e delle proprie responsabilità".