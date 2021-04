Covid, Giorgia Meloni contro il governo: "Dopo un anno e mezzo di simil-lockdown siamo al punto di partenza"

"Non so cosa intenda precisamente il ministro Speranza, quando dice di non soffiare sull'inquietudine delle persone. Se sono inquiete è perché dopo un anno e mezzo siamo al punto di partenza". Lo afferma il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , al termine della conferenza stampa del partito. "Siamo in un simil-lockdown - aggiunge -. E dopo un anno e mezzo qualcuno ci deve dare una risposta".

"Dopo un anno e mezzo qualcuno ci deve dare una risposta" "E' un anno che chiediamo che senso abbia tenere chiusi i teatri, dove puoi tenere distanziate le persone, mentre nei mezzi pubblici le persone sono ammassate - sottolinea -. Siamo in un simil-lockdown, dopo un anno e mezzo. Qualcuno ci deve dare una risposta". "Noi dobbiamo essere ottimisti, ma la gente chiede solo di vedere delle cose sensate e purtroppo in questo anno sono stati reiterati diversi provvedimenti sbagliati anche dal governo Draghi", dichiara la leader di FdI, che sui vaccini osserva: "Ora è arrivato il generale Figliuolo che, da persona intelligente, ha dato seguito a una banale rivendicazione di FdI".

"Nuova norma sulle banche rischia di fare ecatombe" La Meloni poi lancia un appello a Draghi e Gentiloni per intervenire sulla nuova regolamentazione bancaria europea sul default dei creditori, entrata in vigore il primo gennaio, che "impatta sulle banche, sul credito, sui cittadini e rischia di diventare una bomba facendo una ecatombe: in questo momento non ce ne rendiamo conto perché c'è una moratoria sui debiti ma quando finirà ci saranno milioni di persone segnalate alla Centrale rischi e non potranno più accedere al credito nel momento in cui sono già in ginocchio".