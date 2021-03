Offese sessiste a Giorgia Meloni, docente sospeso per tre mesi 

Sospensione di tre mesi per Giovanni Gozzini , il docente dell'Università di Siena, che nel corso di una trasmissione radio rivolse offese sessiste alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni . "Il Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena ha deliberato la sospensione del docente dall'ufficio e dallo stipendio per tre mesi", ha reso noto l'Ateneo.

Il docente, ordinario di Storia contemporanea, era già stato sospeso in via cautelativa per tre mesi: con la decisione odiena il Cda dell'Università ha accolto il parere espresso dal Collegio di disciplina sulla sanzione proposta dal rettore, Francesco Frati.

Nella precedente riunione del Collegio di disciplina dell'ateneo senese, Gozzini si era scusato per le parole pronunciate. "Ho sbagliato - aveva detto - e chiedo scusa per il danno arrecato all'immagine della mia università e chiedo anche scusa per il dolore provocato ai miei colleghi. Tutto ciò non era nella mia volonta'".