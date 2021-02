"Una vacca? Una scrofa? Cosa devo dire? Cosa devo dire per stigmatizzare tale livello di ignoranza e presunzione". Sono le parole shock usate da Giovanni Gozzini , professore dell'Università di Siena, contro Giorgia Meloni , durante la trasmissione Bene bene Male male di Controradio. Il docente è finito nella bufera dopo gli improperi rivolti alla leader di Fratelli d'Italia, "colpevole" di aver votato "no" a Draghi. Mattarella chiama la Meloni.

Meloni ringrazia Mattarella per la solidarietà, "dopo gli insulti osceni" Il video in cui il professore Gozzini prende di mira pesantemente Giorgia Meloni è stato più volte ripostato sui social, sollevando critiche bipartisan. Non è tardato il commento su Twitter della diretta interessata, che ha pubblicato le immagini affermando: "Ascoltate gli insulti di questo signore nei miei confronti e giudicate voi se una persona del genere sia degna di insegnare all'Università...". E poi in un altro tweet ha aggiunto: "Ringrazio il Presidente Mattarella che mi ha telefonato per esprimermi personalmente la sua solidarietà in seguito agli insulti osceni ricevuti oggi. E' un gesto che ho apprezzato molto, e che ribadisce con fermezza il limite invalicabile, in una democrazia, tra critica e violenza".

Il portavoce di Mattarella: insulti facili, ora basta "Gli auguri di morte a Liliana Segre che si vaccina. Ora questo qui contro l'on. Meloni. Contro le donne è sempre più facile... Non sarebbe ora di smetterla?". Così sui social Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica.

Controradio prende le distanze dal prof In merito alla trasmissione '"Bene bene Male male" andata in onda venerdì "sulle nostre frequenze, Controradio srl intende prendere le distanze, come per altro già fatto in onda, dal linguaggio utilizzato dal prof. Giovanni Gozzini durante la suddetta trasmissione", commentando l'intervento l'intervento alla Camera di Giorgia Meloni per la fiducia al nuovo governo. Dopo lo scoppio del caso, l'emittente radiofonica fiorentina ha diffuso una nota con cui ha sottolineato la presa di distanze rispetto a quanto detto da Gozzini.