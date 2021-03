Salvini: "Un nuovo lockdown? Spero proprio di no"

"Un nuovo lockdown? Spero proprio di no". Il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Live - Non è la d'Urso" scongiura l'ipotesi di un nuovo blocco totale: "Stiamo lavorando su salute, lavoro e scuola - ha spiegato - siccome l'Europa non ha mantenuto le promesse fatte, ho contattato autorità politiche e diplomatiche di molti Paesi, da India a Israele fino a San Marino, per cercare ogni aiuto possibile sui vaccini. Lo Sputnik funziona? Si autorizzi. Serve correre"

"Ringrazio il ministro Giorgetti perché sta lavorando per produrre vaccini in Italia - ha proseguito Salvini - questi vaccini ci serviranno a lungo, per non dipendere dagli errori degli altri". Poi, l'ex ministro dell'Interno ha illustrato la sua idea per fronteggiare l'emergenza:"Oltre a preparare la produzione in Italia - ha detto - serve acquistare vaccini ovunque ci siano e investire nelle terapie domiciliari, come sta facendo efficacemente la Regione Piemonte, per evitare di intasare gli ospedali".