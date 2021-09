Covid, Fedez accusa: "I comizi di Conte uno schiaffo" | L'ex premier: "Hai ragione, capienza concerti al 100%"

"Se da una parte il ministero dei Beni culturali e il governo non fanno nulla per il mondo dello spettacolo, dall'altra veniamo deliziati da queste immagini festose che rappresentano un vero e proprio schiaffo in faccia per intere famiglie che per voi evidentemente sono inesistenti". Così Fedez su Instagram rilanciando le immagini del comizio del presidente M5s Giuseppe Conte a Cosenza. Sui social monta la polemica e l'ex premier risponde: "Fedez ha ragione, portare la capienza dei concerti al 100%".

L'attacco di Fedez - "Mi continuo a domandare perché solo in Italia non si fa nulla letteralmemte per introdurre norme e progettualità per far ripartire il mondo dello spettacolo con gli strumenti che oggi sono a disposizione e potrebbero garantire la sicurezza di tutti", attacca Fedez via Instagram, rilanciando le immagini del comizio del presidente M5s Giuseppe Conte a Cosenza.

"La vostra propaganda - continua il rapper - non può venire prima delle persone. Quando parliamo di concerti e di spettacoli non stiamo parlando di stronzate di poco conto, ma parliamo di più di 200mila lavoratori falcidiati da due anni di immobilità quasi totale e politiche assenti. C'è un intero settore in ginocchio da due anni, dimenticato da tutti. Fate cagare".

Con Fedez, anche Ermal Meta e Francesca Michielin su Twitter avevano criticato le piazze affollate per i comizi dell'ex premier mentre i concerti sono soggetti ancora a restrizioni.

La risposta di Conte - "Fedez, mi rivolgo a te e agli artisti che come te in queste ore stanno lamentando le attuali restrizioni per la cultura e lo spettacolo mentre invece gli incontri della politica avvengono in piazze gremite di gente. Non va bene, dobbiamo ripartire tutti insieme: la cultura, lo spettacolo, gli eventi sportivi, son settori che hanno tanto sofferto. Non va bene, la capienza va portata dall'80 al 100%. Bisogna ripartire forti e ripartire tutti insieme". Così il leader M5s Giuseppe Conte in un video su Facebook replica al rapper Fedez che aveva puntato il dito contro l'affollato suo comizio a Cosenza.

Sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle è stato pubblicato inoltre un video con le dichiarazioni di Conte di domenica scorsa: "Con il conforto anche del Cts dobbiamo far ripartite in modo pieno la cultura e lo spettacolo, sono state filiere che hanno sofferto di più, assieme a quella turistica, della pandemia". "Serve - aveva dichiarato Conte durante un incontro del 19 settembre con i cittadini di Grottaglie, Taranto, - superare quei limiti di capienza dei cinema, dei teatri, degli spettacoli all'aperto, sale concerto ed eventi sportivi. Facciamolo con il conforto degli esperti ma facciamolo al più presto".