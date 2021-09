"Purtroppo il governo ha detto che si esprimerà sulla possibile abolizione del distanziamento soltanto il prossimo 30 settembre, il giorno prima di un evento che ha bisogno di tempo per essere allestito e che non può rischiare di venire bloccato last minute con tutto quello che ne comporterebbe", ha continuato. "La prima festa dell'amore", prevedeva infatti l'entrata con Green pass per assistere al concerto in piedi e senza distanziamento.

"Credevamo che l'utilizzo del Green Pass potesse essere un veicolo per ricongiungerci alla normalità e anche un mezzo per spingere la comunità (e soprattutto le fasce più giovani) a vaccinarsi", ha continuato Cosmo. "Per questo siamo rimasti delusi dal modo in cui certi provvedimenti sono stati messi in atto, finendo per trasformare un'opportunità in un paradosso: mentre i concerti sono sempre di più militarizzati fuori sembra sia possibile fare tutto quello che da decreto risulterebbe vietato nei nostri eventi".

Ti potrebbe interessare: