Costituente M5s, è scontro tra Conte e Grillo

"Non abbiamo mai parlato dell'assemblea - scrive Grillo a Conte - ma in quanto garante, sono il custode dei valori del Movimento e dovremmo quantomeno discuterne prima". Il fondatore avrebbe chiesto al leader alcuni momenti di confronto in un piccolo comitato per rilanciare i temi del Movimento dopo la "crisi di consenso". "Ogni decisione non potrà non essere presa nel rispetto dei valori del Movimento", precisa Grillo, che tiene rafforzare il suo ruolo. Grillo, nella sua lettera, parla della necessità di tornare a pochi punti distintivi di programma, mentre oggi le originarie 5 stelle "sono diventate un firmamento che sarà anche bello, ma le cui stelle appaiono indistinguibili una dall'altra".