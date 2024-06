Conte: "Assemblea costituente per migliorare le regole M5s, ma pronto a farmi da parte se sono un ostacolo"

Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha detto all'assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento che non intende nascondere la responsabilità per la sconfitta alle Europee e ha offerto la sua "disponibilità a mettersi per primo in discussione", addirittura a "farsi da parte" se la comunità dovesse ritenere che la sua guida "possa oggi rivelarsi un ostacolo" agli obiettivi e al perseguimento dei valori M5s. Nel corso dell'assemblea, Conte ha inoltre aggiunto: "Credo sia venuto il momento di costruire una grande assemblea collettiva, un'assemblea costituente, con la partecipazione di tutti gli iscritti, in presenza e da remoto. Sarà questa la sede per discutere insieme del miglioramento delle regole e per definire le modifiche che riterremo necessarie".