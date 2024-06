M5s, Grillo: "Limite dei due mandati principio fondativo | Conte? Non ci sciogliamo ma azione politica diversa "

Proprio sul tema Conte il fondatore M5s inizia la sua intervista, che parte infatti con la domanda: "Come va il tuo rapporto con Conte?". La risposta: "Ottimamente. E il tuo con te?". Sull'attuale leader pentastellato dice: "Non si scompone mai, ogni parola si scioglie.... Siamo d'accordo, però, che non vogliamo scioglierci anche noi. Il progetto, ora, è ripartire da antenne puntate sui cittadini e da un'azione politica diversa. Siamo nati come irregolari che sognavano di cambiare il sistema". Grillo assicura di essere "d'accordo con tutte le cose che dice Conte, che poi sono tre. D'altra parte, come si fa non essere d'accordo sul fatto che la guerra, la povertà e le malattie siano cose brutte? Vorrei aggiungerci qualche cosa bella, come il voto dei cittadini europei alle elezioni politiche nei Paesi di residenza e non di cittadinanza, prodotti il cui prezzo incorpori costo sociale di produzione e trasporto, piattaforme di democrazia diretta e di cittadinanza attiva. Tutte cose di cui parlavamo regolarmente con Casaleggio".