Coronavirus, Salvini: "Apprezziamo le misure più stringenti, ma non basta" 

"Quello annunciato dal governo è un primo passo, lo apprezziamo ma non basta. Dobbiamo fare in fretta e di più, senza tentennamenti. Chiudere tutto e subito, senza lasciare spazio a dubbi o interpretazioni. E mettere a bilancio per aiutare subito famiglie e imprese (soprattutto i piccoli) non 7 ma 70 miliardi, e che in Europa non perdano tempo a discutere". Così il leader della Lega Matteo Salvini sulle misure annunciate dal presidente del Consiglio. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui