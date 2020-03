Coronavirus, ministro Bellanova: "Aiuti alimentari agli indigenti"

"Agire subito per impedire che quanto accaduto in alcune città italiane rischi di ripetersi. Avere cura di tutti, non lasciare indietro nessuno". E' quanto afferma il ministro alle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, lanciando la proposta di un Coordinamento alimentare per l'assistenza agli indigenti. "Bisogna provvedere subito a un coordinamento per l'assistenza alimentare agli indigenti", aggiunge.

