Coronavirus, Mattarella: "Le scuole chiuse sono una ferita per tutti"

"Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. Ma anzitutto per i ragazzi, per gli insegnanti, per tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunità". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiungendo che "siamo di fronte a un evento eccezionale che tocca la vita di più di otto milioni di ragazze e ragazzi italiani. Un evento drammatico, che possiamo ben definire epocale". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui