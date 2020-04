"Visite ai congiunti": ecco chi potremo incontrare nella Fase 2

Facciamo chiarezza sul termine "congiunti" Secondo il codice penale per congiunti si intende "ascendenti, discendenti, coniugi, le parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”. Parenti e affini: sono solo loro quindi a costituire la categoria dei congiunti, a cui è consentito nella Fase 2 vedersi, con visite "mirate", sia pure nel rispetto delle dovute precauzioni.

E' una nozione che, se intesa in senso tecnico, esclude tutti coloro che non sono legati da un vincolo affettivo giuridicamente rilevante, cioè fidanzati e coppie di fatto che non hanno contratto l'unione civile. Sul piano della parentela sono congiunti sia i consanguinei legati da ascendenza e discendenza, come genitori e figli, nonni e nipoti, sia chi ha legami orizzontali, come fratelli e sorelle. Gli affini sono i cosiddetti parenti acquisiti: suoceri, generi, nuore, cognati e ovviamente i coniugi. Il codice civile dà una definizione di parenti e affini, non invece dei congiunti.

Le polemiche dal mondo politico: è discriminante La dicitura ha generato polemiche nel mondo politico. I deputati della Lega Tiramani e Giglio Vigna hanno fatto un'interrogazione parlamentare chiedendo spiegazioni: "Conte ci faccia capire la ratio secondo la quale è possibile, giustamente, far visita ai parenti all'interno della propria regione ma non alla propria fidanzata o fidanzato, se abitano al di fuori del comune di residenza. Ci auguriamo sia stata l'ennesima svista del Premier e del suo pagatissimo staff, altrimenti solo una mente disturbata sarebbe in grado di partorire una perla di queste dimensioni", affermano. Ma il coro dei contrari si leva anche dal Pd, partito di maggioranza. "Riteniamo discriminante la scelta di limitare le visite in sicurezza ai soli congiunti, perché non tiene conto di tutte le altre relazioni e affetti non formalizzate dal matrimonio o da legami di sangue - ha affermato il Partito democratico del Lazio -. Auspichiamo che si intervenga presto a precisare, anche solo in via interpretativa, la portata del decreto approvato domenica sera, su questo specifico punto e ferme restando tutte le necessarie precauzioni".

Arcigay: inaccettabile gerarchia affettiva imposta dallo Stato Anche l'Arcigay ha commentanto negativamente la terminologia usata e i limiti affettivi imposti dal nuovo Dpcm. "Il fatto che l'allentamento delle restrizioni sulle relazioni sociali sia circoscritto alla definizione di 'congiunti', che nei nostri codici è riferita inequivocabilmente alla dimensione formale della parentela, di sangue o acquisita, rappresenta un inedito e inaccettabile intervento dello Stato nella definizione della gerarchia degli affetti", ha osservato Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay.