Coronavirus, Lamorgese: "Nessun rischio dall'arrivo dei migranti"

"Non sono i migranti a portare il Covid, i numeri non sono preoccupanti in relazione ai dati sul territorio italiano". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Abbiamo inviato militari in Sicilia non per il Covid, ma perché gli arrivi erano tanti e la Sicilia sopportava un peso notevolissimo - ha spiegato -. Dai dati provenienti dalle strutture di prima accoglienza sappiamo che delle 56mila persone presenti solo il 2,7% è positivo".