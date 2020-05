Coronavirus, Conte, chiedo scusa per ritardi pagamenti, presseremo

"Ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del Governo, e vi assicuro che continueremo a pressare perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando delle misure contenute nei decreti del governo per far fronte all'emergenza Coronavirus. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui