Coronavirus, Catalfo: "Nel dl Aprile il bonus per gli autonomi sale a 800 euro"

Nel decreto Aprile ci sarà "il rifinanziamento di tutti gli ammortizzatori sociali già previsti a marzo, compreso l'indennizzo per partite Iva, autonomi e stagionali che da 600 passerà a 800 euro". Lo ha scritto su Facebook Nunzia Catalfo. Il ministro del Lavoro ha poi aggiunto che "il dl conterrà anche un'indennità per i lavoratori domestici, colf e badanti". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui