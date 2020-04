"Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non saranno disponibili terapia e vaccino". Lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte , nell'informativa al Senato in vista del Consiglio europeo.

"Puntiamo a intensificare presenza di Covid Hospital" Il governo punta a "intensificare in tutto il territorio la presenza di Covid hospital per la gestione ospedaliera di pazienti, in modo da ridurre notevolmente il rischio di contagio per operatori sanitari e pazienti, ha annunciato il premier.

"Modifiche anche su distanziamento sociale" "Anche per le misure di distanziamento sociale ci saranno alcune modifiche, non ci sfugge la difficoltà dei cittadini nel continuare a rispettare" le regole anti contagio e "l'aspirazione al ritorno alla normalità", ha sottolineato Conte che tuttavia avverte: "Imprudenze potrebbero compromettere sacrifici". "Un'avventantezza in questa fase, dettata dalla legittima voglia di ripartire, può compromettere tutti i sacrifici che con responsabilità e disciplina i cittadini hanno fatto finora".

"Riavviamo il motore del Paese con programma strutturato" "Si prospetta una fase molto complessa: dobbiamo procedere a un allentamento del regime attuale delle restrizioni e fare il possibile per reservare l'integrità del nostro tessuto produttivo. Il motore del Paese deve avviarsi ma sulla base di un programma ben strutturato".



"App su base volontaria e senza penalizzazioni" Il governo punta al "rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti esistenti e di teleassistenza con l'utilizzo delle nuove tecnologie". "L'applicazione sarà offerta su base volontaria, non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non

subirà limitazioni o pregiudizi", ha aggiunto.

"Rischio nuove povertà, ora sostegno più incisivo" "Questa emergenza incide sulle fasce più fragili, rischia di creare nuove povertà e lacerare un tessuto sociale già provato. Abbiamo già compiuto alcuni passi. Il governo però è consapevole che questi interventi non sono sufficienti: occorre un sostegno alle famiglie e alle imprese prolungato nel tempo ancora più incisivo".

"Progetto Ue a rischio se ripete errori del 2008" Conte ha poi parlato anche dell'Europa. "L'Ue e l'Eurozona non possono permettersi di ripetere gli errori commessi nella crisi finanziaria del 2008, quando non si riuscì a dare una risposta comune. E' un rischio che non ci possiamo permettere di correre perché il fallimento nel produrre una risposta adeguata e coraggiosa provocherebbe un grave danno allo stesso progetto europeo".