Coronavirus, Boccia a Fontana: "Da me nessuna polemica, solo realismo"

"Dire che in questa fase di emergenza nessuno ce la fa da solo non è una critica alle Regioni, ma è semplice realismo. Lo ribadisco, nessuno ce la fa da solo. Nemmeno noi". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, giunto a Verona per accogliere i medici albanesi, dove lo attendeva il governatore lombardo, Attilio Fontana. "Con le Regioni lavoriamo gomito a gomito e se siamo qui oggi è per aiutare chi ne ha più bisogno". Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.