Coronavirus, Silvio Berlusconi scrive ai sindaci: "Ora miglioriamo le nostre città"

"Miglioriamo le nostre città, facciamolo ora". E' l'appello lanciato da Silvio Berlusconi in una lettera aperta inviata ai sindaci italiani. "Vi scrivo per ringraziarvi per aver dimostrato di essere il più efficace presidio dello Stato sul territorio - si legge - e per essere in prima linea nella lotta al coronavirus rispondendo ai bisogni di comunità assalite da paura per i contagi, dolore per gli affetti perduti e ansia per le difficoltà economiche".