Roma, cori contro il marito di Eugenia Roccella al corteo di "Non una di meno" | La ministra: "Non una parola di meno"
Lo slogan, urlato durante la manifestazione delle transfemministe, si rifà alla morte dell'uomo, annegato a giugno 2026 durante un'uscita sul lago di Vico. Solidarietà bipartisan. I parlamentari del Pd: "Inaccettabile"
© Da video
La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella ha rilanciato con un post su Facebook il video pubblicato da "Welcome to Favelas" in cui si sente gridare in coro "Roccella ce l'ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato" durante la manifestazione a Roma delle transfemministe di "Non una di meno". Il riferimento è alla morte del marito della ministra, scomparso tragicamente durante un'uscita al lago di Vico. "Non una parola di meno", è il commento di Roccella a corredo del filmato. Il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Sincera e affettuosa vicinanza al ministro Roccella".
La reazione del governo
"All'amica Eugenia Roccella va la mia più profonda solidarietà. Sono disgustato per quanto le è accaduto. Usare la morte di suo marito per ferirla è un gesto indegno. Si è superato ogni limite", ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
A fargli eco il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida: "I vergognosi cori contro la ministra Roccella e il marito tragicamente scomparso, pronunciati durante il corteo femminista, sono quanto di più basso si possa ascoltare. Usare il dolore per la perdita di una persona cara come strumento di attacco politico non ha nulla a che vedere con il dissenso e con la libertà di espressione".
"Roccella ce l'ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato. Ho deciso di riscrivere queste parole perché la disumanità che contengono resti sotto gli occhi di tutti. Certe frasi non possono essere cancellate, minimizzate o archiviate come una semplice provocazione - ha affermato Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca -. Sono parole gravissime, che arrivano a trasformare la morte di un uomo e di un marito in uno slogan contro una donna".
La reazione di Fratelli d'Italia
"Il confronto democratico presuppone rispetto, anche quando le posizioni sono distanti e il dissenso è forte. Trasformare la tragedia personale di una famiglia in uno strumento di scherno non ha nulla a che vedere con la libertà di espressione o con la dialettica politica - ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami -. Gli attacchi rivolti al ministro Roccella che fanno riferimento alla scomparsa del marito rappresentano un comportamento che non può trovare alcuna giustificazione. La mia solidarietà al ministro, alla quale va la mia sincera vicinanza".
Solidarietà dal Pd
"I cori sulla tragica fine del marito di Eugenia Roccella intonati nel corso del corteo di 'Non una di meno' a Roma sono inaccettabili e alla ministra va la nostra solidarietà. È un episodio che non può oscurare una manifestazione festosa e partecipata per ribadire il No alla violenza contro le donne". A dirlo sono i parlamentari del Pd nella commissione Femminicidio Cecilia D'Elia, Filippo Sensi, Valeria Valente, Sara Ferrari, Antonella Forattini e Valentina Ghio.