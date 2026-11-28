"Roccella ce l'ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato. Ho deciso di riscrivere queste parole perché la disumanità che contengono resti sotto gli occhi di tutti. Certe frasi non possono essere cancellate, minimizzate o archiviate come una semplice provocazione - ha affermato Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca -. Sono parole gravissime, che arrivano a trasformare la morte di un uomo e di un marito in uno slogan contro una donna".