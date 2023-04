Convegni, pause wc, malattie: ecco perché 25 deputati della maggioranza non hanno votato il Def

Francesco Maria Rubano, FI: "Ho preso la scheda, sono andato in bagno e non sono riuscito a tornare in tempo. Sono arrivato a operazioni concluse". Incidente simile per Rossano Sasso, leghista, sottosegretario all'Istruzione, che ha spiegato: "Mi sono assentato per trenta secondi. Ho avuto un maledetto imprevisto che mi ha fatto tardare". Davide Bergamini e Andrea Giaccone, Lega, spiegano che, quando hanno votato loro, non ha funzionato il pulsante, e hanno subito chiesto al presidente della Camera Fabio Rampelli di metterlo a verbale.

Influenza e ospedale

Mancava Marta Fascina (Fi), che da giorni resta in ospedale con Silvio Berlusconi, e non c'era neanche Umberto Bossi, che ha presentato un certificato medico. Maria Vittoria Brambilla (Fi) era a casa con l'influenza, dopo le sue campagne a difesa dell'orsa. Raffaele Nevi, Fi, si è giustificato: "Ero in Aula fino alle 16, poi sono partito per Terni". Luca Squeri, Forza Italia: "Ero in Calabria, avevo un impegno in agenda da tempo. Mi dispiace, non pensavo che la mia assenza sarebbe pesata".