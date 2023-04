Scostamento bilancio, si vota di nuovo alla Camera | Malore per un deputato, lavori momentaneamente sospesi

I banchi delle forze "che sostengono il governo Meloni non erano pienissimi come ci si aspetterebbe in occasioni dove servono numeri consistenti per approvare il provvedimento. Ma a una certa sciatteria, la maggioranza ha sommato arroganza e incapacita'. In questo passaggio ha dimostrato di non essere pronta a governare ed è un fatto gravissimo perché siamo di fronte all'atto più importante di programmazione economica". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera.