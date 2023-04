Camera, maggioranza senza sei voti: respinto lo scostamento di bilancio

L'aula della Camera ha respinto la risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento di bilancio per 3,4 miliardi nel 2023 e 4,5 miliardi nel 2024.

La risoluzione ha ottenuto 195 voti favorevoli, 19 contrari e 105 astenuti, ma non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta, il testo è stato respinto. Per l'approvazione sono mancati sei voti. L'opposizione ha accolto l'esito con un applauso. Il mancato via libera allo scostamento di bilancio non consente di votare le risoluzioni sul Def.