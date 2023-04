Meloni: "Mercati preoccupati? Basta fare Tafazzi, l'economia italiana va molto bene"

Intanto, Bankitalia fa il punto della situazione italiana nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria e precisa che l'inflazione sta colpendo il reddito disponibile e il risparmio delle famiglie italiane che tuttavia, rispetto anche ad altri Paesi europei, risentono in maniera contenuta del rialzo dei tassi di interesse sul debito per i mutui. L'istituto rileva una flessione del reddito disponibile reale, in parte mitigata dalle misure poste in atto dal governo, un calo della ricchezza finanziaria del 5,6% nel secondo semestre e un -5,3% della propensione al risparmio nell'ultimo timestre. Per fortuna i mutui variabili sono solo il 37% del totale e il 30% dei nuovi mutui ha un tetto.

"Le banche sono in buone condizioni"

Le banche italiane si trovano "in condizioni complessivamente buone" e saranno in grado di generare nel 2023 una redditività simile a quella del 2022 malgrado una crescita dei crediti deteriorati. La Banca d'Italia illustra un quadro, a livello generale, senza scossoni per il comparto. Via Nazionale non abbassa comunque la guardia sulla stabilità della raccolta (la causa dirompente delle crisi Credti Suisse e Svb). Gli istituti italiani però hanno un'ampia base depositi di cui oltre la metà sotto i 100mila euro protetti dalla garanzia statale e meno soggetti a flussi in uscita.