Conte: "Varate nuove sanzioni, riferirò in Parlamento ogni 15 giorni" | "Falso che emergenza andrà oltre 31 luglio"

"Con questo decreto legge abbiamo anche regolamentato in maniera più puntuale e trasparente i rapporti con il Parlamento. Prevediamo che ogni iniziativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere e che io o un ministro delegato vada a riferire in Parlamento". Lo ha detto Giuseppe Conte dopo l'approvazione del decreto in cui vengono inasprite le sanzioni per chi non rispetta le norme anti coronavirus.