Conte: "Serve più coesione tra i leader Ue, no a divisioni" | "Inadeguata la proposta della Finlandia su tagli fondi"

"Il governo italiano intende promuovere una maggiore coesione fra i leader Ue. Non è questo il tempo di divisioni". Lo ha detto Giuseppe Conte alla Camera in vista del Consiglio Ue. In questo senso il premier giudica negativamente la proposta della Finlandia sul Quadro finanziario Ue, in quanto prospetta una serie di tagli all'innovazione, alla gestione di migranti (che colpisce soprattutto i Paese del Sud). "E' inadeguata e sbilanciata", sottolinea.

Proposta finlandese punta al ribasso "La 'scatola negoziale' è stata presentata dalla Presidenza finlandese solo il 2 dicembre. Essa contiene alcune ipotesi di allocazione dei fondi, peraltro non esaustive, che il governo italiano reputa insoddisfacenti. Si tratta di una proposta al ribasso, poiché comporta riduzioni di spesa rilevanti, ma soprattutto risulta complessivamente sbilanciata", spiega Conte.

I tagli indebolirebbero gli sforzi di modernizzazione "Sono infatti prospettati tagli significativi sulle politiche destinate alla competitività, all'innovazione, alla gestione della migrazione, alla sicurezza e alla difesa - prosegue -. Questi tagli indebolirebbero in maniera ingiustificata gli sforzi di modernizzazione che riteniamo essenziali introdurre nel bilancio europeo del 2021-2027 per affrontare sfide che peraltro sono coerenti con l'Agenda Strategica dell'Unione". Roma "rivendicherà un approccio più equilibrato".



Gli obiettivi prioritari L'Europa in questa fase di stagnazione deve puntare al "rilancio della crescita e dell'occupazione, soprattutto giovanile, alla lotta contro il cambiamento climatico e al sostegno della green economy". Sono questi per il presidente del Consiglio "gli obiettivi prioritari".

Serve un'azione più concreta per modernizzare il modo in cui l'Ue finanzia il proprio bilancio Sul bilancio comune europeo, afferma Conte, "l'Italia ha costantemente sostenuto l'esigenza di modernizzare anche il modo in cui l'Unione europea finanzia il proprio bilancio" ma critica come "limitato e minimalista" l'approccio che si limita alla sola introduzione della "risorsa plastica" (la risorsa derivante dalla quantità di rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati in ciascuno Stato membro, con 0,80 centesimi di euro per chilogrammo)". Il premier invece propone il "sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (Emissions Trading System), o la definizione della Common Consolidated Corporate Tax Base (Ccctb), chiave per future nuove risorse proprie e per l'armonizzazione dei sistemi di tassazione delle multinazionali tra i vari Stati dell'Ue".