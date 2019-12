Mes, Paolo Gentiloni: "Patto di stabilità pensato con la crisi, è ora di cambiarlo"

Il patto di stabilità, che è stato pensato in un momento di crisi, ora va rivisto: a indicarlo è il commissario europeo Paolo Gentiloni. In un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung, l'ex premier spiega che "queste regole sono nate in un momento particolare. Ora però da questa crisi siamo fuori" e "abbiamo altre sfide davanti a noi: la lotta al cambiamento climatico e il pericolo di crescita bassa e bassa inflazione".