Conte: "Non condivido chi dice che l'elezione di Trump sarebbe un pericolo per la democrazia"

"Non condivido" chi dice che l'elezione di Donald Trump negli Usa sarebbe una minaccia per la democrazia. Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe Conte, intervistato da La Repubblica. "La libera scelta dei cittadini non è mai una minaccia per la democrazia - ha sottolineato -. Anche in Italia è un argomento che non ho mai usato contro Meloni". Una dichiarazione che ha fatto storcere il naso ad altri esponenti del centrosinistra. "Conte sbaglia, Trump è un reazionario pericoloso", afferma il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova. Critico anche il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto. "Nel centrosinistra l'unica scelta è Kamala Harris".