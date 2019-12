Conte: "Lavoriamo a piano per ex Ilva, lo Stato ci mette la faccia"

"Stiamo lavorando al piano industriale per l'ex Ilva, abbiamo ormai confermato che ci sarà il coinvolgimento dello Stato, che ci metterà la faccia" nel decreto "cantiere Taranto". Lo ha affermato Giuseppe Conte. "Vogliamo migliorare questo piano, renderlo sempre meno carbonizzato, lo Stato è una garanzia per tutti", ha aggiunto il premier da Taranto. "Il governo vuole restituire alla città quello che non ha avuto in questi anni", ha poi promesso.

Il cantiere Taranto - "Il messaggio è che stiamo lavorando, stiamo lavorando al piano industriale", ha sottolineato Conte, spiegando di voler portare "la testimonianza della continua attenzione e della costante premura del governo" verso "questa comunità ferita e sofferente", nel tentativo di "cercare di alleviare le sofferenze che si sono sedimentate, e che sono aumentate".

Una passerella a Taranto? "No, è una passerella perché ci siete voi. Io non vi ho chiamato. Ora, per favore, non mi seguite, andate dalle vostre famiglie come è giusto che sia". Così il premier ha sottolineato di voler fare "un passaggio discreto" in città, di non aver pianificato la presenza della stampa, ma poi "è circolata la voce".

"Per Taranto - ha sottolineato rispondendo a una domanda sulla promessa governativa di aprire un 'cantiere Taranto' complessivo - abbiamo già delle misure, ne abbiamo già approvate alcune, altre le stiamo mettendo a punto e sta venendo fuori una bella risposta".

"Sono fiducioso, l'Italia è una nazione del G7, è impossibile che non riesca a rilanciare una città. Se il sistema Italia si concentra e decide che è venuta l'ora del riscatto di Taranto state tranquilli che il riscatto ci sarà".