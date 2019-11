ArcelorMittal, Conte a Taranto: tensione all'arrivo allo stabilimento

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , è arrivato allo stabilimento ex Ilva di Taranto per incontrare i dipendenti accompagnato da alcuni dirigenti del siderurgico. "Parlerò con tutti, ma con calma", ha detto davanti ai cancelli, dove era atteso da molti cittadini ed operai. All'ingresso si è creata una certa ressa ed è nato un botta e risposta con alcuni cittadini che gli chiedevano di chiudere l'impianto.

Ambientalisti e abitanti chiedono la chiusura dell'impianto - Ad aspettare Conte davanti all'impianto è stata una folla composta da ambientalisti e abitanti del quartiere Tamburi. La maggior parte delle persone presenti ha chiesto con insistenza la chiusura dell'ex Ilva, solo qualcuno ha accennato alla possibile riconversione con conseguente utilizzo degli operai per la bonifica. "Stiamo lavorando molto per l'energia pulita", ha risposto Conte.

"Qui più morti che bambini" - "Basta chiacchiere. Qui sono più i morti che i bambini. Vogliamo la chiusura. Noi vogliamo vivere. Vai in ospedale. Vai a vedere i bimbi fare le chemio". Sono alcune delle frasi che un gruppo di persone fuori dai cancelli ha rivolto al premier che a sua volta ha replicato: "Sono qui senza maschera".

Conte: "Non ho la soluzione in tasca" - Il premier ha ulteriormente replicato alla gente fuori dai cancelli dell'ex Ilva: "Non ho la soluzione in tasca, vedremo nei prossimi giorni".

Bagnasco al governo: "Deve prevalere il buonsenso" "Il buonsenso deve prevalere, l'intelligenza e il buonsenso, perché qui si tratta non di scaramucce di principio, ma di lavoro e vita concreta di migliaia di famiglie, è una gravissima sconfitta per il Paese". Cosi' l'arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco, si

rivolge al governo commentando la situazione di incertezza in cui versano le acciaierie ex Ilva dopo il ritiro di Arcelor Mittal.