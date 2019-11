ArcelorMittal, impianti ex Ilva al minimo: chiesta proroga stop Altoforno 2

I commissari dell'Ilva di Taranto in amministrazione straordinaria chiederanno la proroga del termine per la realizzazione degli adeguamenti di sicurezza dell'Altoforno 2, sequestrato dopo l'incidente del 2015 in cui morì un operaio. Intanto la Uilm lancia l'allarme: "ArcelorMittal, tenendo fede a quanto scritto nella lettera di recesso, sta portando gli impianti al minimo della capacità di marcia. Entro fine mese ci sarà lo stop totale".