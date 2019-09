Conte incontra il segretario della Cgil e promette: il sistema fiscale è iniquo ma manderemo in galera gli evasori

Il premier vuole parlare con tutti, comprese le parti sociali che sono state tra le prime ad essere ricevute dopo il giuramente del suo secondo mandato governativo. Conte, nel colloquio con Landini, ha parlato anche di Meridione: "Un arretramento industriale significa non recuperare più i posti: il governo deve assolutamente trovare tutti gli studenti per fronteggiare le crisi aziendali. Dobbiamo rassicurare il sistema industriale. A volte è mancata la chiarezza sugli investimenti industriali, ma non possiamo permetterci di affidarci ogni anno a segnali contradditori".



Tornando sul tema fisco, Conte ha quindi chiarito che "le definizioni agevolate per me sono una 'una tantum', i condoni non posso diventare parte integrante della disciplina fiscale". Per ridisegnare l'apparato fiscale, però, il premier chiede "un arco temporale più ampio, un periodo di 2-3 anni, fino alla fine della legislatura".



Sulla Manovra, invece, il premier sottolinea che "dobbiamo alleggerire la pressione fiscale. Noi non abbiamo molte risorse, però già quest'anno stiamo lavorando per dare un segnale significativo sul cuneo fiscale". E poi "intendiamo riproporre opzione donna. Oggi il problema vero poi sono i giovani, dobbiamo pensare a loro, rischiano seriamente di non riuscire. Ecco perché ho parlato di integrare il fondo previdenziale integrativo e occorre lavorare ad una perequazione pensionistica curando chi è in posizione svantaggiosa".



Conte è poi tornato sulla proposta green, invitando "tutti gli esponenti del mondo produttivo a considerare che già alcuni studi dimostrano che il ri-orientamento produttivo in senso sostenibile comporta un costo inizialmente ma dà vantaggi competitivi incredibili e crea occupazione".



Su Quota 100, infine, il premier ha garantito che sebbene sia "una misura temporanea, introdotta per sanare una ferita", il provvedimento "sarà mantenuto, ma non è la panacea dei problemi del sistema pensionistico".