Conte Bis, Salvini in piazza: "Non li faremo uscire da quel palazzo"

Mentre alla Camera si vota la fiducia al Conte Bis, passato con 343 sì, in piazza migliaia di cittadini chiedono le elezioni. Lega e Fratelli d'Italia si sono riuniti per criticare un "governo fatto contro la volontà degli italiani", dice Giorgia Meloni in riferimento a quello che i sovranisti definiscono il "patto della poltrona - l'alleanza giallorossa. A lei segue Matteo Salvini, che dal palco allestito davanti a Montecitorio agita la folla e minaccia: "Se proveranno a cancellare Quota 100 e a tornare alla legge Fornero non li faremo uscire da quel palazzo".



"Chiedere il voto subito non ci sembra sovversivo ma lo strumento più democratico che possa esistere" interviene Daniela Santanchè per Fratelli d'Italia, mentre Alessandro Morelli della Lega rincara: "Chi doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno non solo si è trasformato in tonno ma ha venduto i propri voti e quelli dei cittadini democratici al PD e ha venduto l'anima al diavolo".