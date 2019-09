Governo, Famiglia Cristiana: Salvini come Licurgo e Goebbels, bene essersi liberati di lui

"Luciana Lamorgese prefetto riporterà il Viminale ai suoi compiti, che sono quelli di garantire ordine e sicurezza laddove ce n'è veramente bisogno, senza utilizzarlo come strumento di propaganda elettorale a colpi di tweet e post in vista delle prossime elezioni, e senza invelenire il Paese con l'odio verso migranti, rom e altri poveri disgraziati utili solo per gonfiare la pancia del Paese e a costituire da 'nemico' per alimentare la macchina del consenso (un grande classico di tutti gli aspiranti tiranni e dittatori o al servizio di dittatori, da Licurgo a Goebbels)",scrive ancora Famiglia Cristiana



Poi un monito all'esecutivo giallorosso. "Lavoro, ripresa economica, famiglia: il nuovo esecutivo e' chiamato ad affrontare sfide difficilissime. Se ne rendono davvero conto il premier e i nuovi membri dell'esecutivo? La strada è tutta in salita", ricorda Francesco Anfossi. "Il Conte bis nasce certamente all'insegna della discontinuità rispetto al precedente governo, sebbene uno dei due motori e il pilota siano rimasti gli stessi. Il premier guida un esecutivo non piu' basato su un contratto ma su un'alleanza". Ce la fara'? "Ce lo auguriamo tutti per il bene del Paese, naturalmente".



"La sfida che ha davanti il nuovo esecutivo è difficile e complessa", prosegue Anfossi, secondo il quale al governo ci sono "due partiti fragili e molto friabili, attraversati da tensioni di ogni tipo", con tante sfide, a cominciare da quell'assegno unico per le famiglie che è condiviso da tutti i partiti dell'arco costituzionale, dalla lega al Pd, unica risposta al declino demografico che in Italia ha assunto proporzioni tragiche. Una delle vere emergenze del Paese".