Conte: "Subito il taglio dei parlamentari, cambiare il patto di stabilità" | "E' M5s ad essere stato tradito" | Bagarre in Aula

"C'è stato il deputato Garavaglia con cui ho lavorato per mesi fianco a fianco che ha usato un'espressione volgare: 'Volete rimanere imbullonati alle poltrone'. E' un'espressione che non trovo appropriata perché per me una poltrona è fonte di responsabilità ma che devo pensare: 'Che volevate andare a elezioni per avere più poltrone?'". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera, replicando al termine del dibattito sulla fiducia in Aula.