Congresso delle Famiglie, Spadafora: "Roma-Verona 2-0, autogol di Salvini"

Spadafora, ospite di a "In 1/2 ora in più", parla di autogol di Salvini sulla delega con "il richiamo di Palazzo Chigi a stare su dossier e carte piuttosto che a far propaganda". Per quanto riguarda i contrasti nella maggioranza, per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle pari opportunità, "è un momento particolare, tra due mesi ci sono le Europee ed è anche normale che il clima si inasprisca. M5s e Lega hanno visioni della società molto diverse, si sono ritrovati insieme perché non c'era alternativa e hanno siglato un contratto".



"Non credo che molte donne del Carroccio siano contente che la Lega abbia messo il cappello sul Congresso delle Famiglie a Verona", aggiunge Spadafora. "La Lega - prosegue - si sta spostando molto a destra, una destra che può fare paura al nostro Paese".



Da Spadafora poi arriva anche una affondo verso il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana. "Fino ad ora - afferma - non abbiamo visto grandi risposte o grandi aiuti" per le famiglie composte da un uomo e da una donna. "Al di la dei proclami, di aiuto ai bambini, di aperture di asili nido o di sostegno alle madri, di tutto questo per adesso non c'è traccia. Non si può andare in giro a dire che si è per il grande sostegno alla famiglia naturale e poi non si fa nulla".



Spadafora sottolinea che il M5s è "favorevole a un grande sostegno prioritario e fondamentale alla famiglia fatta da un uomo e una donna, ma la politica non si può girare dall'altra parte e non vedere la realtà, l'evoluzione culturale e sociale del Paese e non vedere le persone dello stesso sesso che vogliono unirsi e vivere la loro vita in tranquillità".