Verona, in 10mila al corteo del Congresso delle Famiglie

Sono circa 10mila i manifestanti che, secondo le stime delle forze dell'ordine, partecipano al corteo finale del Congresso delle Famiglie di Verona. Dopo aver sfilato per le vie del centro, torneranno sotto il palco davanti al palazzo comunale. Tra le tante bandiere, quelle di Alleanza cattolica, dei Giuristi per la vita, del Movimento per la vita, di gruppi mariani, devozionali e pro-vita.