Fico: "Entro maggio un evento sulle famiglie arcobaleno alla Camera"

Fico ha risposto alle domande dei cronisti, durante un incontro a Parete, in provincia di Caserta, organizzato dall'"Associazione delle vittime della strada". E ha commentato i recenti fatti di cronaca, compreso il matrimonio nel centro di Napoli, tra il cantante neomelodico Tony Colombo e la vedova del boss, Tina Rispoli. "Quanto avvenuto a Napoli è indegno. È necessario indagare, chi ha sbagliato deve pagare". E ha poi concluso "Non e' possibile che abbiano montato un palchetto in Piazza del Plebiscito, anche per parecchio tempo, e nessuno si sia mosso".