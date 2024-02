Comunicato pro-Israele, assegnata la scorta all'ad Rai Roberto Sergio 

FdI: "Quello che sta accadendo a Roberto Sergio è sconcertante"

"Mai nella storia della Rai ci si è trovati con un obbligo di scorta per l'a.d.. Quello che sta accadendo a Roberto Sergio e che ha costretto il ministero dell'Interno a proteggerlo, è sconcertante. Segno di un'abitudine congenita a sinistra di far tracimare la legittima critica in intolleranza e violenza. Alla solidarietà doverosa e non rituale, aggiungo all'amico Sergio l'incoraggiamento ad andare avanti nella costruzione di una Rai finalmente equilibrata, è lo strumento fondamentale con il quale informare i cittadini". Lo ha dichiarato in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli (FdI).