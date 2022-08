Clima nei programmi elettorali: la lettera aperta degli scienziati alla politica italiana supera le 100mile firme

È la risposta dei cittadini, le cui adesioni continuano ad arrivare, all' appello accorato lanciato dagli scienziati alla politica perché metta al centro dei suoi programmi , in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, l'emergenza climatica . La lettera aperta è stata resa pubblica il 3 agosto . Un traguardo dai numeri record che ha sorpreso la comunità scientifica. La petizione è candidata a entrare tra le prime cento nella storia della piattaforma Change.org. Tra i firmatari associazioni e personalità della cultura, dello sport e della politica. Tra questi il musicista Paolo Fresu , l'attore romano Alessandro Gassman e la deputata pd Laura Boldrini .

Segno che gli italiani vivono la salute della terra, e in particolare della nostra penisola, come un vero e proprio problema che non può cadere nel dimenticatoio. In Italia gli effetti del cambiamento climatico

potrebbero diventare piuttosto preoccupanti

l'Italia

risente più di altre zone del mondo dei recenti cambiamenti climatici

: "La scienza del clima ci mostra da tempo che, inserita nel contesto di un hot spot climatico come il Mediterraneo,- si legge dalla lettera aperta degli esperti - di origine antropica e dei loro effetti, non solo sul territorio e gli ecosistemi, ma anche sull'uomo e sulla società, relativamente al suo benessere, alla sua sicurezza, alla sua salute e alle sue attività produttive.

E ancora: "

Il riscaldamento eccessivo

influenzando fortemente e negativamente anche le attività economiche e la vita sociale

Chiediamo

con forza ai partiti politici di considerare la lotta alla crisi climatica come la base necessaria per ottenere uno sviluppo equo e sostenibile

, le fortissime perturbazioni al ciclo dell'acqua e altri fenomeni meteo-climatici vanno a impattare su territori fragili e creano danni a vari livelli - avvertono i promotori dell'appello -. Stime assodate mostrano come nel futuro l'avanzare del cambiamento climatico ridurrà in modo sensibile lo sviluppo economico e causerà danni rilevanti a città, imprese, produzioni agricole, infrastrutture". Insomma tutti questi rischi, per gli scienziati del clima, non possono non esserci nell'agenda politica del prossimo esecutivo e le elezioni potrebbero essere un buon modo per rendere concreto questo desiderio. "dunquenegli anni a venire", sottolineano. "Come scienziati del clima siamo pronti a fornire il nostro contributo per elaborare soluzioni e azioni concrete che siano scientificamente fondate, praticabili ed efficaci".

Le firme -

Carlo Barbante

Carlo Carraro

Antonio Navarra (

Antonello Pasini (

Riccardo Valentini

Le prime adesioni arrivate dalla comunità scientifica sono state quelle di(Consiglio Nazionale delle Ricerche e Università Ca' Foscari di Venezia);, Università Ca' Foscari di Venezia);Università di Bologna e Presidente della Fondazione Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici);Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma) e(Università della Tuscia, Viterbo, e Presidente della Società Italiana per le Scienze del Clima). E ora si aggiunge anche una lunga lista di cittadini che fanno il tifo per la tutela della terra.

Per firmare -

cliccando qui.

Si è ancora in tempo per dare la propria adesione. Basta collegarsi sulla piattaforma Change.org